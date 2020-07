Maria Pia Calzone in spiaggia è una donna di rara bellezza – Foto

Maria Pia Calzone, la celebre ‘Donna Imma’ di Gomorra, da’ ancora una volta prova del suo grande fascino: super scatto in riva al mare

La sua carriera come attrice è piuttosto lunga e parte da fine anni ’80. Ma soltanto con l’interpretazione di ‘Donna Imma’ in Gomorra, ha ottenuto la notorietà a livello nazionale. Maria Pia Calzone, classe 1967, ha svolto diverse interpretazioni a teatro, davanti alla macchina da presa e in tv, ma per molti è ancora l’impersonificazione della moglie di don Pietro Savastano, nella prima stagione della popolare serie di Roberto Saviano. Ma dietro, c’è molto altro.

