Miriam Leone, innamorata a Como: il fidanzato misterioso – FOTO

Un amore privato, ma non segreto, quello tra Miriam Leone e Paolo Carullo, di cui ad oggi si sa ben poco. I due però non si nascondono più.

Classe 1985, Miriam Leone è stata una delle Miss Italia più amate degli ultimi quindici anni. Ex modella e attuale conduttrice, la Leone è diventata famosa subito dopo il concorso di bellezza, entrando in breve tempo a far parte di numerosi cast di film e serie tv. Tra i più noti In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio (tratto dal celebre romanzo di Gramellini) e Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso. Nel 2020 interpreterà Eva Kant, nell’attesissimo film di Diabolik.

Miriam Leone, le prime foto con il misterioso fidanzato

Miriam Leone è sempre stata piuttosto riservata riguardo riguardo la sua vita privata: ben poco si sa dei suoi vecchi amori e delle sue storie passeggere. Da un po’ di tempo a questa parte, però, si vociferava che l’attrice avesse una nuova, misteriosa fiamma. Oggi Chi ha rivelato in esclusiva alcune foto inedite dei due, beccati insieme sul Lago di Como. Clicca su “successivo” per vedere la foto!