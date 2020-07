Meteo Estate, maltempo diffuso: quando si registrerà un miglioramento

Almeno sino alla metà di luglio il meteo sarà caratterizzato da temperature al di sotto della media stagionale: l’estate è, dunque, leggermente compromessa.

Stiamo assistendo ad un luglio atipico. Grandinate, abbondanti precipitazioni e temperature più consone al periodo primaverile stanno caratterizzando questo inizio d’estate. Un quadro che si spera possa mutare, non fosse altro che adesso gli italiani, vorrebbero uscire psicologicamente dalla crisi appena vissuta concedendosi qualche periodo di vacanza.

Le previsioni a medio termine, però, non sono così rosee. Ed infatti, stando a quanto riferiscono gli esperti, la seconda metà del mese dovrebbe continuare ad essere caratterizzata da maltempo e basse – rispetto al frangente- temperature.

Leggi anche —> Zodiaco, qual è il piatto preferito di ogni segno astrale

Meteo luglio, ancora maltempo per la seconda metà del mese

Un anno non iniziato con i migliori auspici il 2020. La pandemia da coronavirus ha destabilizzato gli equilibri dell’intero Pianeta, stravolgendo ogni aspetto della quotidianità dei cittadini. A seguito del lockdown che ha costretto alla serrata, in pratica, tutta la popolazione mondiale numerose sono state le ripercussioni sulle abitudini e sulla routine. Anche il lavoro è stato messo in stand-by, o meglio è stato temporaneamente trasformato in smart working.

Dopo un periodo così angustiante è fisiologico voler cercare di trovare un minimo di pace, quantomeno per rilassarsi. L’arrivo dell’estate ha svolto un compito determinante, non solo per aver fatto allentare il virus, ma per aver infuso anche maggior serenità.

Eppure le previsioni, almeno per la prima metà di luglio non sembrano essere delle migliori. Secondo gli esperti, infatti, le temperature potrebbero rimanere ancora per qualche settimana sotto la media stagionale. Non solo, l’Italia sarà colpita da una depressione oceanica che porterà maltempo soprattutto sul versante tirrenico. Infine, a causa del moto del fronte subtropicale stabile, la corrente calda dall’Africa potrebbe rimanere bloccata almeno sino al 20 del mese di luglio.

Le correnti fredde, di converso, provenienti da Nord continueranno a lambire l’intero continente. Ciò inciderà sulle temperature ed ovviamente sulla diffusa instabilità. Nubi e precipitazioni, in particolar modo sull’Italia, continueranno a persistere. Quella di quest’anno sarà con ogni probabilità un’estate mite caratterizzata da correnti fredde. A ciò si aggiunge la ricorrenza di fenomeni piovosi a tratti temporaleschi.

Bisognerà attendere, dunque, la seconda metà di luglio per scorgere netti miglioramenti.

Leggi anche —> Regina Elisabetta, dopo Harry e Meghan duro colpo: nuovo abbandono

Come spesso specificato dai meteorologi, però, le previsioni meteo a medio e lungo potrebbero subire consistenti variazioni a causa dell’influenza di molteplici fattori. Per tale ragione è necessario rimanere aggiornati, per conoscere con esattezza quelle che saranno le intenzioni del tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.