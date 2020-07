Nicole Minetti esplosiva in costume, ma un dettaglio preoccupa i fan FOTO

Nicole Minetti sempre spettacolare in costume in questa sua recente foto su Instagram ma stavolta i suoi ammiratori, oltre alla sua consueta bellezza, notano anche un dettaglio che li preoccupa

Nicole Minetti splendida come non mai su Instagram. La donna, divenuta celebre al grande pubblico per la sua esperienza in politica come consigliera regionale in Lombardia e per il cosiddetto caso Ruby, è ora tornata attiva come non mai sui social network. Precedentemente alla sua carriera politica, Nicole ha lavorato come igienista dentale e poi come valletta.

Successivamente il suo ingresso in politica e appunto la controversa vicenda giudiziaria. Un processo, noto come caso Ruby bis, al termine del quale la Minetti è stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi. La donna era stata accusata di favoreggiamento della prostituzione. Questo in estrema sintesi il caso giudiziario che l’ha vista sul banco degli imputati. Un caso che Nicole si è messo alle spalle.

