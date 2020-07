Regina Elisabetta, dopo Harry e Meghan duro colpo: nuovo abbandono. Stavolta si tratta della Principessa Beatrice che sta pensando di andare via

La Regina Elisabetta è costretta ad affrontare un nuovo dramma a palazzo dopo Harry e Meghan. Per chi non lo sapesse, i due hanno deciso di abbandonare la Famiglia Reale. In molti pensano che Harry volesse per sua moglie una vita migliore di quella che ha vissuto sua madre Diana, tragicamente scomparsa 23 anni fa in un incidente stradale.

La Regina Elisabetta costretta ad affrontare un nuovo abbandono dopo i nipoti Harry e Meghan

Stavolta si tratta della Principessa Beatrice di York, figlia minore di Sarah Ferguson e del Principe Andrea. Se il padre è coinvolto nello scandalo Epstein, la figlia pensa a scappare via lasciandosi i drammi dei Windsor alle spalle. Secondo gli esperti reali la Principessa avrebbe intenzione di fuggire dai suoi impegni reali e fuggire in Italia. Tra i nipoti della sovrana lei è decisamente una delle più sfortunate: a poche settimane dall’annuncio del matrimonio, è esploso lo scandalo Epstein e ha rischiato di non poter essere accompagnata all’altare dal padre. Tra l’altro, a causa del coronavirus, le sue nozze sono state annullate e poi posticipate.

Tra l’altro si vocifera che la Principessa sia insofferente agli impegni reali, non riesce a stare tutto il tempo con i riflettori puntati addosso, per questi motivi dunque pare che abbia deciso di rifugiarsi in Italia, nonché il Paese di origine del suo futuro marito.