Vi ricordate Annuccia di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 25 anni, è bellissima – FOTO

Vi ricordate Annuccia di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 25 anni, è bellissima. Ad interpretare la piccola era Eleonora Cadeddu insieme a suo fratello “Ciccio”

Aveva soltanto due anni quando è entrata a far parte del cast di Un Medico in Famiglia, e ha colpito subito gli italiani per il suo talento precoce e spiccato. Eleonora Cadeddu, così si chiama l’attrice che la interpretava, oggi ha 25 anni anni e studia Lingue a Roma, continua a recitare e insegna teatro ai bambini.

Eleonora Cadeddu di Un Medico in Famiglia oggi ha 25 anni

Ospite da Vieni da Me qualche mese fa, ha raccontato qualche curiosità del set che la gente da casa non sapeva. Condivideva il set con suo fratello “Ciccio”, che le era fratello anche nella realtà: la madre aveva portato al provino il figlio Michael e, dato che lei era molto piccola e non poteva lasciarla sola, la portò con loro. Durante i provini, gli autori della fiction chiesero alla madre se fosse interessata a far entrare anche la più piccola nel cast. Da lì per Eleonora è stato una sorta di gioco: considerava Nonno Libero davvero nonno suo, quando andava a scuola e sapeva che dopo sarebbe dovuta andare sul set, diceva ai suoi compagni che “doveva andare a casa dei nonni a giocare”. Lì sul set ha dato pure il suo primo bacio.

Annuccia è stata davvero un pilastro della fiction, quando era una bambina era la figlia che tutti avrebbero voluto. Oggi ha 25 anni ed è diventata una giovane bellissima donna.