Un fisico stupendo da fare invidia anche alle giovanissime, e Sabrina Salerno ancora una volta lascia tutti quanti a bocca aperta. Il suo post è cliccatissimo.

Visualizza questo post su Instagram Verso l’infinito e oltre… toy story…☀️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 7 Lug 2020 alle ore 12:10 PDT

I suoi ammiratori aspettavano l’estate proprio per vederla così e Sabrina Salerno non ha tradito le aspettative. La bellissima cantante ligure, da diverso tempo trapiantata in Veneto, si fa vedere in tutto il suo maestoso splendore. Il costumini da bagno scelto per l’occasione, in nero sia per il pezzo di sotto che per quello di sopra, la scopre fino al massimo del lecito consentito.

LEGGI ANCHE –> Maria Grazia Cucinotta | scollatura esagerata | spunta il seno | FOTO

E lei, che comunque già tante altre volte si è fatta ritrarre così, continua ad essere super sensuale, super bella, super desiderabile. Sono tantissimi i commenti tutti positivi rilasciati dai suoi ammiratori. Molti dei quali erano dei ragazzi quando, negli anni ’80, lei ammaliava in tanti con le sue hit tutte da ballare. La verve sul palco è la stessa di allora. Ed anche la carica di sensualità.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi oggi | la stampa estera ha nuovi elementi | “Vive qui”

Sabrina Salerno, lei è il solito splendore

Visualizza questo post su Instagram Alcuni baci possono essere magici…💋 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

E pensare che la carta d’identità non è più così verde. non è carino dirlo, ma la Salerno ha 52 anni. Eppure appare in magnifica forma, come se fosse una splendida trentenne. Non ci sono aggettivi per descrivere cotanta perfezione, e per i fans della cantante ogni post di Sabrina fa venire voglia di vedere subito quanto sarà bello il prossimo.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | spacco vertiginoso e vestitino inguinale | FOTO