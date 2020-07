Alida Gotta, seconda a Masterchef ma prima in sensualità e bellezza – FOTO

Alida Gotta, la piccola di Masterchef è un pieno di bellezza. Tra lo sport e il cibo, si diverte a pubblicare i suoi momenti di quotidianità

Si definisce ragazzina impertinente, Alida Gotta è una delle ex partecipanti di Masterchef e dopo la sua esperienza in televisione è diventata una chef professionista. La giovane cuoca è molto richiesta nei programmi tv proprio per il suo talento. Ha un format YouTube “Alida TeenChef” in cui rielabora le ricette della tradizione e partecipa a “Sogno da Chef” su Life Channel. Per quanto sia giovane, non perde tempo, anzi mostra le sue doti al vasto pubblico italiano.

Alisa Gotta, talento e bellezza in una sola persona