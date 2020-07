Carolina Marconi ha condiviso sul noto social network Instagram una foto particolarmente bella.

Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana di origini – e naturalizzata- italiana. La classe 1978, dopo alcune apparizioni in programmi televisivi, raggiunse la notorietà nel 2004 con la partecipazione al ‘Grande Fratello’. Qualche anno fa Carolina ha aperto uno store a Ponte Milvio a Roma commerciando le calzature del suo marchio ‘Le Markol’. La showgirl continua ad infiammare i suoi fan su Instagram condividendo foto bellissime. L’ultimo scatto condiviso in rete ha collezionato in breve tempo 3mila cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina Power la FOTO di famiglia di tanti anni fa con figli e sorella

Lo scatto favoloso di Carolina Marconi

Carolina ha condiviso una foto bellissima su Instagram. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.