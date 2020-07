Emma Marrone mostra lato A e un lato B, che bellezza – FOTO

Scatto artistico per l’ex cantante di “Amici” di Maria De Filippi. Emma Marrone è pronta per il grande salto sul palcoscenico degli esibizionisti

Ricco programma di giornata per Emma Marrone, in modalità relax prima di occupare le postazioni di prestigio che l’attendono sul grande schermo degli eventi.

La cantante, produttrice discografica di Firenze, nelle ultime 48 ore è rimasta accecata dai riflettori dei medìa e pizzicata in compagnia del suo nuovo presunto toyboy. Un argomento che la nostra Emma, come da lei ribadito, riserverà fiumi di parole e giudizi non nell’immediato futuro.

Oggi la nostra Emma è pronta ad affiancare le personalità di spicco e mostrare una volta per tutte le doti di “maestra” di scuola nel nuovo e inedito ruolo di “giudice” di X Factor.

Prima del grande evento, in programma il prossimo autunno, lei si gode le vacanze in compagnia delle bellezze artificiali che riserva la nostra penisola

Emma Marrone immersa nelle bellezze storiche più scelte dai turisti