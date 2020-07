Caterina Balivo, lo scatto al tramonto: maglietta bianca che fa sognare – Foto

Caterina Balivo molto sensuale nel suo ultimo scatto su Instagram mentre è al mare e manda un saluto ai suoi fan

Un tramonto tutto sognante quello proposto da Caterina Balivo nel suo ultimo scatto su Instagram. Bella e sexy, tutta abbronzata, la conduttrice Rai manda un saluto a tutti i suoi followers e propone per loro un tramonto da favola.

La moglie di Guido Maria Brera si gode le sue meritate vacanze, al mare, ed è un continuo di esplosività. Non ci dice dove si trova ma la bellezza della natura è tangibile alle sue spalle, tra mare e roccia, il sole le riga il viso.

Capelli mossi e un po’ scompigliati che le scendono sul viso e un vestitino bianco vedo non vedo che lascia scoperte tutte le spalle. Caterina Balivo è sensuale ma senza essere troppo trasgressiva ed i suoi fan la amano proprio per questo.

“Vi stavo pensando ma non so cosa state facendo. Ecco un tramonto per voi 🧡#caterinasecrets” scrive l’ex conduttrice di “Vieni da me” e in poco tempo tantissimi like e commenti di apprezzamento. Molti le dicono che è lei più bella del tramonto, uno spettacolo della natura e uno stupendo quadro d’autore.

Un relax prima di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi invernali? Secondo le indiscrezioni il cambiamento per lei sarebbe molto molto importante.

