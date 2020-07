Martina Colombari: i miei primi 45 anni, che spettacolo – FOTO

L’ex modella e Miss Italia 1991, Martina Colombari compie 45 anni di pura felicità: festeggiamenti in spiaggia tra una risata e l’altra

Nasceva a Riccione nel 1975 una delle star più acclamate nel mondo della moda. E’ Martina Colombari il suo nome, oggi molto diversa dal solito e sotto continui tormenti mediatici a causa delle sue bizzarre trovate.

Sarà stato il lockdown a creare l’attrito tra Martina e i precursori del Gossip nazionale, ma lei, nonostante le continue critiche degli haters non si lascia attirare nel calderone delle insidie. Come testimoniano le ultime uscite sul web, la modella sta costruendo le basi per affinare al meglio le doti di influencer e sembra ci stia riuscendo alla grande, riconquistando pian piano la piazza dei social network.

Oggi però è un giorno speciale per la nativa di Riccione, raccolto in un momento di convivialità e condivisione dei sorrisi perduti tra gli amici e i parenti. Non male la risposta dei fan su Instagram: per Martina Colombari questa volta più applausi e felicitazioni del solito.

Il grande evento dell’anno: Martina Colombari lo festeggia così

Applausi e gioia pura per i sostenitori di Martina Colombari, che con la consueta disinvoltura si sta riprendendo il primo piano delle grandi occasioni tra standing ovation e fuochi d’artificio.

Sembra ritornare ai tempi della moda, di quando la nostra protagonista incantava la platea, dietro gli obiettivi dei più grandi fotografi del secolo. Le passerelle organizzate sulle targhe di lusso come Roberto Cavalli, Giorgio Armani e Gianni Versace, tanto per citarne alcuni.

Il sentiero per Martina Colombari sembra abbia già raggiunto il picco e dopo l’evasione in bello stile da noie e postumi post-quaratena, oggi l’ex Miss Italia 1991 compie 45 anni.

Lei è impeccabile, in tenuta estiva multicolorata a condividere lo scatto con la torta in suo onore, in compagnia di amici e parenti. La brezza marina di una delle spiagge più note di Riccione illumina una notte piena di desideri per l’amante dei grandi eventi della moda.