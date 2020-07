Federica Pellegrini, la sua schiena parla da sola…che bellezza -FOTO

Federica Pellegrini non ha tempo di andare in vacanza. Il nuoto è la sua priorità e la campionessa porta avanti la sua passione nel modo migliore

Mentre tutti i vip si preparano per le vacanze 2020, addirittura c’è chi già è immerso nelle acque dei nostri mari e si gode l’estate italiana, invece c’è la campionessa Federica Pellegrini che non ha tempo di fermarsi. La sua priorità è il nuoto. Molti in questi ultimi anni hanno pensato che per la nuotatrice fosse arrivato il momento di fermarsi, ma la Pellegrini si è buttata la questione alle spalle ed ha continuato a seguire il suo sogno, già avverato da anni. Ma in fondo non si finisce mai di imparare e di seguire i propri obiettivi.

Federica Pellegrini si racconta attraverso una foto