L’affondo francese nella crisi in Medio Oriente: Emmanuel Macron chiede a Israele di abbandonare tutti i piani per l’annessione dei territori palestinesi

Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro israeliano, Benyamin Nétanyahou, di rinunciare a qualsiasi progetto di annessione dei territori palestinesi. Un’impresa che avrebbe danneggiato la pace secondo il presidente francese. Macron ha ricordato l’impegno della Francia per la pace in Medio Oriente e ha chiesto di astenersi dall’adottare misure per annettere i territori palestinesi. Ha sottolineato che tale misura sarebbe contraria al diritto internazionale e comprometterebbe la possibilità di una soluzione a due stati come l’istituzione di una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi.

Secondo l’accordo concluso tra Benjamin Netanyahu e il suo ex rivale Benny Gantz, il loro governo di unità nazionale può decidere sull’applicazione del “piano di pace americano” per il Medio Oriente. Questo piano, presentato alla fine di gennaio a Washington , prevede in particolare l’annessione da parte di Israele della Valle del Giordano e degli insediamenti ebraici stabiliti in Cisgiordania, un territorio palestinese che lo stato ebraico occupa dal 1967. Alla fine di giugno, Parigi aveva messo in guardia Israele contro tale annessione, che “avrebbe influenzato” le sue relazioni con l’Unione Europea, e aveva sottolineato che la Francia rimaneva “determinata” a riconoscere “quando sarà il momento” lo Stato palestinese.

Nella stessa intervista telefonica di giovedì, Emmanuel Macron ha ribadito il costante impegno della Francia nei confronti della sicurezza di Israele e la sua determinazione a lavorare per allentare le tensioni in Medio Oriente. Ha espresso la sua stima per l’amicizia e la fiducia che lega Francia e Israele.