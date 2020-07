Manuela Arcuri, una dea in riva al mare: che spettacolo – FOTO

Manuela Arcuri ha condiviso uno scatto in riva al mare con un bel vestito a fiori rossi su sfondo rosa: una foto incantevole

Manuela Arcuri, attrice affermata e bravissima nonché molto bella fin dai tempi del suo debutto nel mondo del cinema e ancora oggi con i suoi 43 anni, ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in riva al mare in Toscana, mentre si gode il meritato relax dopo l’ansia e la paura vissute con l’emergenza sanitaria della pandemia del Covid-19, così come un po’ tutti. L’ Arcuri è vestita con un abitino lungo sia sulle gambe che sulle braccia ma nonostante sia molto “coperta” la sua bellezza traspare da ogni angolo dell’immagine in riva al mare: un’incantevole dea nata ad Anagni l’8 gennaio del 1977.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, svelato il suo nuovo fidanzato: che sorpresa FOTO

La bellissima foto di Manuela Arcuri in riva al mare