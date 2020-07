Usura, figli dati in pegno per pagare i debiti dei genitori

La denuncia del presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso de Simone parla del fenomeno dei figli dati in pegno cresciuto negli ultimi mesi

Figli “dati in pegno” per saldare i debiti contratti dai genitori. È questa l’ultima frontiera dell’Italia dell’usura, dei prestiti e degli strozzini. È la denuncia del presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso de Simone che racconta senza remore e peli sulla lingua ad “Avvenire” cosa avviene nelle famiglie del Casertano che non ce la fanno a saldare i debiti con gli usurai. Ma il presidente non esclude che altri episodi del genere si stiano verificando anche in altre aree del Meridione.

“Ci sono famiglie che mandano i loro figli, le loro figlie a lavorare per saldare i debiti” dice a chiare lettere De Simone. Una benevola e apparente richiesta da parte degli usurai per non essere schiacciati ulteriormente da quelli che sono gli interessi e le richieste illecite delle persone ai quali si sono rivolti.

Usura e figli dati in pegno, il nuovo perverso meccanismo di sottomissione

“Sono i figli a pagare spesso per le loro famiglie” tuona ancora de Simone che racconta il tutto ad “Avvenire”. Non fa nomi ma dice di parlare a nome dei tanti operatori economici che si trovano in questo vortice e dal quale è difficile uscire. Sì perché negli ultimi mesi di chiusura il fenomeno dell’usura è cresciuto a dismisura.

Un fatto e n meccanismo squallido che l’opinione pubblica deve sapere per il numero uno della Camera di Commercio di Caserta “perché l’usura è una bestia travestita da amico caro” dice. Un amico che sembra aiutarti e volerti bene perché ti accarezza ma “finisce per strangolarti e ucciderti”. E il fatto grave è che chi finisce in questo giro pericoloso non denuncerà mai i suoi strozzini.

Un meccanismo subdolo e violento che negli ultimi anni si è evoluto e raffinato. E questo perché la violenza è stata quasi eliminata per la riscossione. Gli usurai oggi, infatti, “tendono a diventare immediatamente proprietari dei beni del debitore” il tutto con un meccanismo legale.

Tutto diventa un macigno così grande dal quale è difficile scostarsi. Perché prestiti su prestiti diventano insormontabili ed è lì allora che entra in gioco l’impiego dei figli per saldare i debitori. Quello che De Simone definisce “il nuovo perverso meccanismo di sottomissione”. I figli del debitore vengono impiegato in un’azienda vicina all’usuraio, ma non riconducibile alla sua persona.

