La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 10 luglio

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito la mappa regione per regione relativa all’epidemia da coronavirus in Italia.

Intorno alle 17, il Ministero della Salute ha diramato la tabella sanitaria che inquadra lo stato dell’epidemia da coronavirus in Italia ad oggi. Stando a quest’ultima, salgono ancora i casi risultati positivi al tampone nel nostro Paese, il cui bilancio ha superato le 242mila persone. Scendono, invece, i positivi attuali ed i ricoveri in terapia intensiva. Nuova crescita delle persone guarite che da giorni rappresentano oltre l’80% dei soggetti positivi. Purtroppo si registrano ancora vittime nel nostro Paese, che è il quarto a livello globale per numero di decessi legati all’epidemia.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 9 luglio, 12 nuovi decessi

Come di consueto, nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, è arrivato l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia attraverso la tabella sanitaria del Ministero della Salute che ha sostituito il bollettino della Protezione Civile. Secondo quest’ultima, le persone risultate positive al virus sono 242.639, ossia 276 in più rispetto a ieri. Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi: 13.428 in totale e 31 in meno rispetto alla giornata di ieri. Decrescono (-4) anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che ad oggi ammontano a 65 complessivamente in tutto il Paese.

Il numero dei guariti continua a salire esponenzialmente: 295 nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 194.273. Infine, come accaduto ieri, anche oggi si registrano 12 vittime in Italia che fanno salire il bilancio a 34.938 decessi dall’inizio dell’emergenza.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, venerdì 10 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 94.905 – 16.736 – 69.828;

– Piemonte – 31.485 – 4.110 – 26.300;

– Emilia Romagna – 28.822 – 4.269 – 23.440;

– Veneto – 19.369 – 2.039 – 16.936;

– Toscana – 10.316 – 1.121 – 8.865;

– Liguria – 10.025 – 1.558 – 8.203;

– Lazio – 8.275 – 844 – 6.530;

– Marche – 6.799 – 987 – 5.644;

– Trento – 4.879 – 405 – 4.447;

– Campania – 4.762 – 432 – 4.093;

– Puglia – 4.540 – 546 – 3.922;

– Friuli Venezia Giulia – 3.333 – 345 – 2.910;

– Abruzzo – 3.321 – 464 – 2.709;

– Sicilia – 3.098 – 283 – 2.691;

– Bolzano 2.658 – 292 – 2.280;

– Umbria – 1.448 – 80 – 1.360;

– Sardegna – 1.372 – 134 – 1.228;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.045;

– Calabria – 1.186 – 97 – 1.062;

– Molise – 445 – 23 – 407;

– Basilicata – 405 – 27 –373.

Le vittime registrati nelle ultime 24 ore (12) sono state segnalati in sole cinque regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Zero nuovi casi di contagio, invece, in quattro regioni: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

