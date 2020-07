Mercedesz Henger sogna e fa sognare, si vede tutto – FOTO

Mercedesz Henger regala un altro scatto super provocante, la posa maliziosa e l’abbigliamento succinto fanno viaggiare la fantasia

Dopo il lungo lockdown, che ha caratterizzato molti paesi al mondo, è tornata, almeno parzialmente, la libertà di spostarsi e di viaggiare. Ne ha approfittato la splendida Mercedesz Henger, che si è concessa qualche giorno fuori dall’Italia. La splendida figlia di Eva, ex attrice a luci rosse tra le più apprezzate del panorama internazionale negli anni 90, si è regalata insieme al suo fidanzato Lucas Peracchi un viaggio di qualche giorno a Barcellona. Una meta in cui la ragazza non era mai stata, per lei è stato davvero amore a prima vista. La giovane si è rilassata e ha davvero gradito l’esperienza in terra catalana.

