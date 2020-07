Turismo, il riconoscimento: due isole italiane tra le prime 25 al mondo

Turismo, il riconoscimento importante: Ischia è tra le prime 25 isole al mondo. A sancirlo il World Best Awards che ha premiato due località italiane

Grande riconoscimento per l’Italia dal World Best Awards che quest’anno ha premiato due località italiane, la Sicilia e l’isola di Ischia. Le due sono state inserite nella speciale classifica delle 25 più belle del mondo. La bellissima e ricca di storia e di natura quale è la Sicilia è nella top ten. Risulta al 9° posto ancor prima di località di indiscussa bellezza come le Galapagos e le Hawaii. Un successo straordinario per la Sicilia. Ischia, invece, è al 21simo posto davanti a Bora Bora. A dare i voti sono stati gli utenti che ogni anno partecipano al sondaggio indetto da Travel + Leisure. Ai partecipanti è stato chiesto di dare un giudizio su città località hotel dove sono stati. Le loro valutazioni hanno riguardato le attività e attrazioni, le bellezze naturali, le spiagge, il cibo e l’accoglienza.

Al sondaggio è stato chiesto anche qual è l’hotel resort migliore d’Italia. Ecco la classifica:

1 Hotel Caesar Augustus a Capri

Punteggio: 96,87

2. Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento

Punteggio: 96.08

3. Grand Hotel Tremezzo

Punteggio: 95,76

4. Il San Pietro di Positano

Punteggio: 95.50

5. Hotel Santa Caterina

Punteggio: 95.38

6. Belmond Villa Sant’Andrea

Punteggio: 94,59

7. Grand Hotel Villa Serbelloni

Punteggio: 94.11

8. Le Sirenuse

Punteggio: 94.08

9. Borgo Egnazia

Punteggio: 93,80

10. Belmond Castello di Casole

