La biodiversità del Mar Mediterraneo sarebbe a rischio: le cinque specie in via d’estinzione del Mare Nostrum.

Le acque del Mediterraneo sarebbero quelle che al loro interno annovererebbero una delle più vaste biodiversità del Pianeta. Pur avendo dimensioni ridotte, rispetto alle distese oceaniche, il Mare Nostrum sarebbe un concentrato di vita, ospitando oltre 12mila specie.

Tuttavia, anche questo paradiso, è minacciato dall’inquinamento e dalla pesca selvaggia. Sarebbe così a rischio che ben cinque specie sono state indicate come in via d’estinzione.

A spiegare di quali animali si trattino è intervenuto il dottor Leonardo Tunesi. Il Responsabile dell’Area Tutela Biodiversità, Habitat e Specie Marine Protette per ISPRA è stato sentito dalla redazione di In a bottle.

Leggi anche —> Animali in via di estinzione: aggiornata la lista delle specie in pericolo

Mar Mediterraneo, biodiversità a rischio: le specie in via d’estinzione