Neonato perde la vita a causa di una rara forma di malattia

E’ accaduto in provincia di Treviso dove un neonato di appena 42 giorni ha perso la vita, affetto da una rara patologia

Si chiamava Gounou Gabriele Baba, il neonato di appena 42 giorni rimasto vittima di una rara forma di infermità. I medici non avevano mai diagnosticato una cosa simile durante la loro carriera, eppure in questo periodo di complicanze umane c’era da aspettarselo.

La malattia non ha dato alcuno scampo al piccolo Gabriele che, appena venuto al mondo ha dovuto lottare contro un male inaspettato. Lo scorso martedì era stato trasportato d’urgenza nel pronto soccorso del nosocomio Fe’ Caforio di Treviso, ivi è rimasto ricoverato.

Trasferito nel reparto di pediatria dopo vari controlli e prelievi per verificare la degenza della strana malattia che ha colpito il povero neonato, ci è rimasto davvero per pochissimo tempo.Inevitabile il trasporto in terapia intensiva, dopo che i genitori di Gabriele avevano deciso di interrompere le cure e attendere che quel maledetto malanno facesse il suo corso.

La grave forma di malattia contratta dal neonato

A distanza di un giorno dalla morte del pargolo di casa Baba, ancora non si è riusciti a capire da quale forma di malattia sia stato affetto Gabriele. Da una prima analisi dei fatti sembra che il neonato trevigiano abbia contratto una rara forma di meningite.

lo scorso 27 Maggio quando era venuto alla luce, tutto era filato per il verso giusto. I residenti della piccola realtà di Spresiano potevano gioire al suo arrivo. Una felicità temporanea, durata poco più di un mese dalla sua nascita, perchè Gabriele aveva già iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia con una serie di coliche al pancino.

Da quel momento in poi per Gabriele è iniziato il countdown dei giorni di vita, fino al peggioramento massimo delle condizioni di salute.

Oggi genitori, parenti e nonni piangono disperatamente la sua scomparsa, mentre ricevono continuamente messaggi di vicinanza e dispiacere per quello che per molti sarebbe potuto essere l’inizio di una nuova generazione.

