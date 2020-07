Intervista a Sara D’Amario: “Mi piace emozionare gli altri”

Intervista esclusiva a Sara D’Amario per Yeslife magazine. “Libertà, generosità e disciplina: questo è arte”, il racconto dell’attrice

Sara D’Amario è una grande attrice italiana. Il suo talento e la sua esperienza l’hanno condotta verso strade diverse, accumunate da un’unica passione, quella della recitazione. Infatti, la donna ha lavorato sia al cinema, sia sul piccolo schermo ma anche a teatro. Da qualche anno insegna recitazione ad una classe di teatro in collaborazione con il regista francese Francois-Xavier Frantz.

Sara non è solo un’attrice, ma anche una scrittrice. La donna ha pubblicato quattro romanzi.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere più da vicino Sara a cui abbiamo fatto molte domande poiché incuriositi. L’attrice è stata molto disponibile ed ha soddisfatto le nostre richieste.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Intervista a Kelly Joyce: “La mia anima jazz e blues passando per il funk”

Com’è nata la passione per la recitazione?

Faccio sempre ridere tutti quando a mia madre dicevo che da grande avrei fatto il pagliaccio. Credo che un po’ io ce l’avessi questa cosa. Poi ho iniziato quando ero più grande una scuola di teatro amatoriale e quando a 19 anni mi sono diplomata al Liceo è stato l’anno in cui Luca Ronconi ha aperto una scuola nazionale per formare gli attori. Abbiamo fatto il concorso mi ha presa. Quando ero lì non ero sicura, ma ho voluto provare. La decisione è arrivata quando dopo il diploma alla scuola Ronconi ho iniziato a lavorare. Ormai sono 27 lunghi anni…

Qual è stata la tua prima esperienza?

La prima in teatro dopo il diploma mi hanno chiamato allo Stabile di Trieste a fare Intrigo e Amore uno spettacolo bellissimo di Shiller la cui protagonista giovane è Luisa Miller e quindi io ero la protagonista giovane, non avevo neanche 21 anni. Quello è stato il mio debutto.

Cosa vorresti dire ai tuoi allievi che entrano a far parte di questo mondo?

È un mondo difficile ma lo sono tutti, è un mestiere complicato che ha tante contraddizioni ma è anche meraviglioso. Quando uno lo abbraccia non lo vuole più lasciare se è la sua strada. Quello che dico sempre è che bisogna divertirsi pur studiando tanto. Non bisogna mai smettere di studiare, di essere curiosi, di leggere, di guardare i colleghi anche per prenderne le distanze. E poi di non spaventarsi, la paura è una costante ma bisogna gestirla o camuffarla.

Cos’è per te la recitazione?

L’importante è che chi guarda si emoziona. Il motivo per cui io faccio l’attrice e resisto da così tanti anni è proprio il piacere di dare delle emozioni a chi mi guarda e chi mi ascolta. Di tanti tipi, quando faccio la super pazza o la tragica, quando faccio la comica.

Teatro, cinema e televisione. Qual è il suo mondo preferito?

Che domanda difficile. Dunque, per alcuni versi preferisco il teatro perché c’è una risposta immediata a quello che fai, senti il respiro di chi ti sta davanti, senti le reazioni che ti arrivano come ritorno. Negli anni però ho imparato a rispettare anche altri tipi di pubblico. Per esempio, su un set cinematografico televisivo la troupe è il mio pubblico. Siccome le tecniche sono differenti, faccio fatiche a scegliere perché sono estremamente curiosa e quindi tutte queste tecniche diverse mi divertono quando le devo usare. Non mi fermo solo a una, le voglio usare tutte.

Non solo attrice, ma anche scrittrice. Cosa l’ha spinta ad intraprendere questa carriera?

Sicuramente la passione per la scrittura viene da due cose, dal fatto che sono una lettrice vorace e poi perché sono curiosa. Mentre facevo la scuola di Ronconi ho deciso di iscrivermi all’università di lettere moderne e mi sono specializzata in storia del teatro e in particolare in drammaturgia. Mi sono lasciata rapire dallo studio delle strutture di come sono scritti i testi. Mentre giravo un film per il cinema ed eravamo in posto idilliaco, a me è venuto in mente la scena di un incidente e mi è venuta l’idea di questa prima storia che ho scritto che si intitola Nitro che è il mio primo romanzo. Mi sono detta: questa storia la scrivo per me o per gli altri? E li ho deciso che avrei voluto scrivere per gli altri. Quando devi scrivere per qualcun altro devi essere estremamente disciplinato per cui la fatica che si fa è quella di cercare di rendere chiarissimo e comprensibile quello che hai nella testa. Anche in questa lunga quarantena ho scritto il mio nuovo romanzo. Ora sono in fase di revisione.

Che sensazione si prova dopo aver scritto un libro?

Mah, dunque è bella perché a differenza dell’attore in cui tu sei chiamato a dare vita al personaggio che qualcuno ha creato e tu sei solo uno strumento e devi cercare di entrare nella testa dell’altro per aderire il più possibile a quello che aveva nella testa per quel personaggio. E’ una cosa emozionante, un processo euforico perché improvvisamente sei tu che crei il mondo. E’ esaltante. E’ ovvio che poi il ritorno dei lettori e quindi gli incontri delle presentazioni dei romanzi è un momento bellissimo. C’è un confronto con i lettori anche con quelli che magari non hanno amato la tua storia oppure ti fanno delle domande a cui tu magari non avevi neanche pensato. Io lascio uno spazio ai lettori, mi piace che anche loro siano guidati e non si perdano però che abbiano uno spazio e creino anche loro insieme a quelle parole scritte e il momento di questi incontri è bellissimo e di grande scambio, in cui imparo anche.

Come trova l’ispirazione adatta per scrivere?

Mi viene in mente la storia, non tutta anche solo una scena. Mi viene in mente il protagonista, ho un’idea e allora inizio a costruire una struttura. E su questa struttura inizio a fare un po’ di incastri e cerco di capire come condurre quel personaggio che mi è venuto in mente con quell’idea che si porta dietro e cerco di capire come aiutare quel personaggio a raccontare la sua storia.

Ha mai pensato di diventare regista?

In parte, per quanto io pensi che ognuno debba fare il proprio mestiere, quando guido questi giovani talenti durante le lezioni non è solo tecniche e trucchi di recitazione indubbiamente c’è un po’ di regia, per quanto io mi avvalgo della collaborazione del regista francese. Ho imparato molto da lui su come poi insieme conduciamo questi attori durante le prove. Poi per il futuro…chi lo sa.

Durante la quarantena hai ideato progetti nuovi?

Io ne ho approfittato per scrivere il nuovo romanzo e ho scritto altri due spettacoli.

Cosa senti di dire al mondo dello spettacolo riguardo al lockdown?

Una cosa molto semplice: se veramente tra poco si potrà riprendere il treno e sederci uno accanto all’altro, mi chiedo perché non mi posso sedere accanto a qualcuno in teatro o dentro al cinema?

Un’ultima domanda, per te che cos’è l’arte?

Libertà ma disciplina. Libertà di creare, interpretare e quindi anche generosità, perché se non sei generoso difficilmente passi qualcosa agli altri. E disciplina, perché se non sei disciplinato non reggi. Ci vuole tanta tenacia, costanza per non mollare e disciplina per incanalare la creatività e il talento in qualcosa che serva anche agli altri.

Beatrice Manocchio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Intervista a Dj Matrix: “Il mio sogno è fare una canzone con J-Ax”

Video dell’intervista integrale