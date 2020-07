Stefano De Martino fa arrabbiare il marito della Marcuzzi, il motivo

Stefano De Martino e il gossip su Alessia Marcuzzi avrebbe fatto infuriare il marito della conduttrice. I rumors riportati dal settimanale Oggi.

Il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, sarebbe andato su tutte le furie di fronte ai rumors, prontamente smentiti, su un presunto flirt tra la moglie e Stefano De Martino. Dopo l‘indiscrezione lanciata da Dagospia, il primo a smentire è stato Stefano De Martino seguito, poi, da Alessia Marcuzzi che si è affidata ad una frase di Woody Allen per commentare il gossio esploso sulla propria vita privata e poi da Belen Rodriguez che ha smentito senza giri di parole tutti i rumors che circolano da giorni. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola, aggiunge nuovi particolare al gossip dell’estate svelando la presunta reazione del marito di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi rispondono così al gossip su Stefano De Martino

Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, Paolo Calabresi Marconi non avrebbe preso bene il gossip sul presunto flirt tra la moglie Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Stando a quanto scrive Oggi, a reagire furiosamente sarebbero stati sia Paolo Calabresi Marconi che la famiglia di quest’ultimo, ma sarà vero? Su Instagram, la Marcuzzi si mostra serena e sorridente. Dopo essersi concessa qualche giorno di relax con le amiche, si è ricongiunta proprio con il marito Paolo Calabresi e con la figlia Mia che mostra lei stessa nelle storie pubblicate su Instagram.

Nella foto che vedete qui sopra, tratta delle ultime storie pubblicate su Instagram, la Marcuzzi sorride mentre si rilassa al mare. Al suo fianco c’è proprio il marito Paolo Calabresi. Alessia, senza far riferimento in modo esplisito al gossip che l’ha travolta, negli scorsi giorni, sui social, ha scritto: “A proposito del niente”. Più espliciti sono stati Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

“Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web tra queste settimane, questa fake new è la più grande. Qualcuno ha scritto che io abbia o abbia avuto una storia, non so, con Alessia Marcuzzi. Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grande risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Sono consapevole della posizione mediatica che ho in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche e tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però, poi, quando si toccano delle famiglie con dei bambini vi prego, evitiamo, davvero”, ha detto Stefano.



«Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazz*** che ho letto in questi giorni», sono invece state le parole di Belen.