Eva Henger incantevole in acqua, fisico da cardiopalma – FOTO

Eva Henger continua a lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan: l’ex regina dei film a luci rosse ha postato un nuovo scatto in costume.

Eva Henger si sta rilassando tantissimo: attraverso i suoi scatti i fan vengono aggiornati quotidianamente sulle sue vacanze. L’ex pornodiva ha condiviso su Instagram l’ennesimo scatto in acqua: con il costume, nonostante l’età non più giovanissima, continua ad incantare. La 47enne ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 948mila follower. I fan sono letteralmente estasiati: non si può non ammirare il suo fisico scultoreo.

Lo scatto in acqua di Eva Henger

Eva ha nuovamente deliziato i suoi seguaci. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.