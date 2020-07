Stratosferica Belen Rodriguez: l’argentina dimentica le pene d’amore concedendosi agli occhi dei fans. E qualcosa bolle comunque in pentola in amore per lei.

Visualizza questo post su Instagram 𝐌𝐞 𝐟𝐮𝐢 🌊 @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 3:01 PDT

È single da poco, per quello che ne sappiamo. Ma Belen Rodriguez di sicuro non resterà tale ancora per molto. Si parla con insistenza di un flirt con l’imprenditore napoletano Giorgio Altinolfi. Intanto lei si gode il sole ed il mare, e l’estate procede con intorno a sé tanti amici. La 35enne sudamericana sta riuscendo a tenere alla larga gli scomodi rumors che riguardano il suo ex marito, Stefano De Martino.

Anche se Belen non ha potuto fare a meno di rispondere alle ultimissime illazioni. Che vorrebbero il 30enne conduttore televisivo e ballerino originario di Torre Annunziata avere avuto una tresca nientemeno che con Alessia Marcuzzi. In questo caso la bella argentina non ha potuto restare in silenzio, bollando come “sciocchezze” (ma in realtà il termine utilizzato era molto più colorito, n.d.r.) tali rumours. Ora però lei sembra serena e felice, e soprattutto in dolce compagnia.

Belen Rodriguez, a lei non si può resistere