Si mostra al massimo del suo splendore Chiara Ferragni in costume. La moglie di Fedez è in un bel periodo di relax, ed appare bellissima come non mai.

Se c’è qualcuna che arriva già pronta alla prova costume, quella è Chiara Ferragni. La potentissima fashion blogger lavora 365 giorni all’anno e 7 giorni su 7, anche quando è in vacanza. Per cui ogni momento è buono per alimentare la propria popolarità, con scatti realizzati nel corso della sua quotidianità.

Adesso la 33enne cremonese è in un resort a bordo piscina. Tanto è vero che nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio ha pubblicato una foto mentre sta a bordo piscina. E Chiara Ferragni in costume è uno di quegli spettacoli che vorresti non avessero mai fine. Super bella, iper sensuale, la donna che chiunque desidera. Lei è bellissima, a dispetto di chi le dice spesso di trovarla magra in maniera eccessiva. Invece la forma fisica è davvero perfetta.

Chiara Ferragni, la influencer più potente e più bella