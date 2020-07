Che sorpresa magnifica che è Patrizia Pellegrino in due pezzi. Nel corso di meritati giorni di vacanza, lei ‘coccola’ così i suoi fans. Ed è davvero bella.

Anche Patrizia Pellegrino si gode l’estate. La presentatrice televisiva ed attrice originaria di Torre Annunziata è attualmente a Sorrento, nota e rinomata località di mare della provincia di Napoli. E sorprende tutti con costume in due pezzi, anche piuttosto striminzito. L’avreste mai detto che lei è in grado di sfoggiare un fisico davvero niente male?

La sorpresa nasce da quella che è l’età della Pellegrino. Che è una donna matura ma altrettanto elegante e pienamente desiderabile. Lei dà appuntamento a tutti i suoi fans sul programma su TV8 che la vede protagonista. “Buongiorno da Sorrento come state? Buon week end a tutti voi amici miei un piccolo pensiero per tutti voi. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Vostra pat 💋 ci vediamo mercoledì in tv nella trasmissione sulla 8”.

Patrizia Pellegrino, una vera ninfa