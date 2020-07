Chiara Biasi si mostra solo in slip, fan in delirio – foto

Chiara Biasi è atterrata a Ibiza. Anche quest’anno non poteva mancare la sua presenza in una delle location più rinomate d’Europa

Chiara Biasi è tornata in uno dei suoi posti del cuore: Ibiza. Non poteva mancare nella lista delle cose da fare del 2020 il consueto viaggio in una delle isole più rinomate dell’Europa. Così la giovane influencer è atterrata nella location da favola, tra il mare cristallino e la movida spagnola.

Chiara Biasi e la sua Ibiza