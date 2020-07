Francesca Ferragni e la nuova remise en forme da sfoggiare – FOTO

Francesca Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi non sfugge occasione per far vedere ai fan di Instagram la nuova remise en forme dopo il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Back here @augustushotelresort #tuscany #supplied Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 11 Lug 2020 alle ore 6:12 PDT

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le orme del padre. Classe 1989 e un milione di followers su Instagram che la seguono, complice la fama della sorella Chiara, è la seconda figlia di Marco Ferragni e Marina Di Guardo. Dopo Chiara (1987), lei e Valentina, nata nel 1992.

Forme più morbide rispetto alla esile Chiara, Francesca è sempre piaciuta ai fan per la riservatezza e ironia con cui ha condiviso da sempre la sua vita come studentessa. Ora che la laurea è arrivata e il blocco legato al Covid rallentato, Francesca può finalmente godersi la vacanze a Forte dei Marmi e sfoggiare un fisico da togliere il fiato.

Francesca Ferragni, “Ready for aperitivo”

No pain no gain! Ecco il mio percorso da quando ho iniziato ad allenarmi con costanza 3-4 volte a settimana per “rimettermi in forma”💪🏼:

2 marzo 2019

16 giugno 2019

23 gennaio 2020

17 giugno 2020

Ho sempre praticato sport di gruppo e l’idea di richiudermi in una palestra non mi faceva impazzire… ora non ne posso più̀ fare a meno 😍🏋🏼‍♂️

Così Francesca solo tre giorni fa dava conferma della sua meravigliosa trasformazione in soli pochi mesi: costanza e dedizione prima con l’allenamento a casa e poi in palestra l’hanno rimodellata, corpo tonificato e asciutto da far invidia a qualsiasi atleta consolidato.

Visualizza questo post su Instagram Ready for aperitivo 😎 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 11 Lug 2020 alle ore 12:16 PDT

Ora si trova a trascorrere le vacanza a Forte dei Marmi e ci delizia con uno splendido outfit che ricorda moltissimo quello di Joséphine Baker, mancano le maracas e il ceppo di banane in testa ma il clima è proprio quello brasiliano: top a reggiseno e pantaloni ampi con balze morbide in tessuto leggero con rose rosse su sfondo nero. L’addome appiattito e le braccia muscolose sono bene in mostra, come anche il suo bel sorriso che i fan apprezzano con entusiasmo.

