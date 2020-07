Justine Mattera, il costume bianco è microscopico, copre a malapena – FOTO

Justine Mattera si gode il mare di Otranto, uno dei suoi posti preferiti. E’ ormai iniziata la bella stagione, tra il sole che scalda e un tuffo al mare

Il premio di Miss costume bagnato va a…Justine Mattera. La donna si è proprio superata quest’anno, mostrando tutta la sua bellezza in bianco. L’estate 2020 non è entrata di certo in punta di piedi e la maggior parte dei vip ne ha approfittato e si sta godendo la bella stagione in giro per l’Italia. Anche la showgirl sta trascorrendo le sue vacanze girando da un posto all’altro. Curiosi di sapere dove si trova adesso? Scopriamolo insieme.

Justine Mattera, costume bianco e poi…