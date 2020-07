Calciomercato Juventus, l’attaccante del Barcellona sempre più vicino

La Juventus sembrerebbe essere sempre più vicina al centravanti del Barcellona Antoine Griezmann, operazione di calciomercato che fa sognare i tifosi bianconeri.

Un pareggio che sa di vittoria quello agguantato ieri sera dalla Juventus al tramonto del match contro l’Atalanta. I bianconeri, autori di una prestazione poco convincente, sono riusciti a rimontare due volte lo svantaggio. Ciò solo grazie a due calci di rigore trasformati entrambi da Cristiano Ronaldo che hanno sancito il definitivo 2-2. La Vecchia Signora è riuscita comunque a guadagnare un punto sulla Lazio, sconfitta in casa dal Sassuolo, e a mantenere le distanze dai bergamaschi, ancora a meno 9 lunghezze. Mentre la squadra di Sarri prosegue, dunque, il cammino verso la conquista del titolo, seppur a fatica, la dirigenza sta valutando già le mosse per il futuro. Le indiscrezioni sulle trattive bianconere si susseguono, ma una tiene banco: quella per l’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann.

Leggi anche —> Serie A, Juventus – Atalanta 2-2, Ronaldo in rimonta di rigore salva i bianconeri

Calciomercato Juventus, ipotesi Griezmann sempre più concreta: servono cessioni

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere Antoine Griezmann alla Juventus. Secondo un’indiscrezione del portale spagnolo Don Balon, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il centravanti francese e vorrebbero portarlo a Torino il più presto possibile ed il Barcellona sarebbe disposto a cederlo. La società balugrana avrebbe, difatti, intenzione di riportare in Catalogna l’esterno brasiliano Neymar, ceduto al Paris Saint Germain nell’estate del 2017. Non è chiaro se il trasferimento possa concretizzarsi già nella prossima stagione o in quella successiva. Tuttavia pare che il destino dell’ex Atletico Madrid sia quello di vestire la maglia bianconera. Un’ipotesi che fa sognare i tifosi della Vecchia Signora impazienti di vedere un tridente offensivo formato da Griezmann, Ronaldo e Dybala.

Considerato il valore di mercato di oltre 100 milioni di euro e l’ingaggio di 18 milioni a stagione de Le petit diable, per intavolare la trattativa in vista dell’anno prossimo, i bianconeri dovranno pensare ad delle cessioni importanti. Tra gli indiziati principali a lasciare Torino ci sarebbero Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Adrien Rabiot.

Stando a quanto riporta Don Balon, a rendere l’operazione più di una mera ipotesi sarebbe anche la volontà del giocatore classe 1991 che parrebbe intenzionato a lasciare il club catalano. Complice anche la difficile annata vissuta dal giocatore che non ha mai brillato al fianco di Messi&Co. Ad oggi, Griezmann, dopo un avvio da titolare inamovibile ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Setien. In 46 gare complessive, il francese ha messo a segno 15 reti e 4 assist, bottino che non gli è bastato per convincere la dirigenza blaugrana, adesso disposta a cederlo dopo aver investito 120 milioni di euro la scorsa estate per prelevarlo dall’Atletico Madrid.

Leggi anche —> Serie A, si infiamma la lotta Scudetto: il calendario di Juventus, Lazio, Atalanta ed Inter

La Juventus dovrà, però, far attenzione alla concorrenza degli altri club. Il giocatore è da tempo seguito, difatti, da Manchester City, Manchester United ed Inter.