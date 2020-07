Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera, i fan insorgono per un motivo

Sonia Bruganelli a Formentera fa infuriare i fan per la sua scelta di non trascorrere le vacanze in Italia ma lei risponde a tono con un video messaggio

Visualizza questo post su Instagram Ricongiungimento fuori sede. Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 11 Lug 2020 alle ore 1:59 PDT

Sonia Bruganelli è arrivata ieri a Formentera con parte della famiglia per trascorrere le vacanze fino al 20 luglio. Però subito dopo aver postato la foto i fan sono insorti per la sua insensibilità a promuovere le strutture italiane e a fare girare l’economia nel nostro Paese.

“Forse dovevi privilegiare l’Italia quest’anno…”, scrive una follower. E ancora: “Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra… Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito… O sbaglio?”. Sonia però trascorre le vacanze a Formentera già di diversi anni e non ha minimamente incassato il colpo.

Sonia Bruganelli ha poi postato la foto del suo armadio condiviso con il figlio Davide e anche in questo caso i follower hanno trovato qualcosa da ridire. Una donna le fa notare come sia irrispettoso mostrare brand non italiani: “Quest’anno potevi pubblicizzare la nostra bella Italia”.

Sonia Bruganelli risponde a tono ai fan molesti

Visualizza questo post su Instagram Lo zio Bruno 🗣👨🏼‍🦳 e @davidebonolis_ in posa da #family Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 11 Lug 2020 alle ore 12:13 PDT

Sonia oggi ha risposto ai fan che ieri l’hanno accusata con un video caricato poi sulla sua IGTV: “Anche perché io vorrei rispondere a tutti quelli che mi hanno criticato sul perché non sono rimasta in Italia. Resterò solo un paio di giorni ma abbiamo degli amici italiani qui a Formentera che investono e credo che abbiano lo stesso diritto di avere dei clienti degli italiani che hanno aziende in Italia. Questa è la mia giustificazione, se vi va bene sennò ve la fate andare bene”.

Visualizza questo post su Instagram Alle 19.20 tutti pronti… 😳😤 ci sono solo io. #nominations Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 11 Lug 2020 alle ore 10:21 PDT

E nel video sfoggia con eleganza alle orecchie un paio di bijoux marchiati Chanel, per far vedere alle molte donne irrispettose, che ci si può mettere quello che si vuole o andare in vacanza anche all’estero perché magari, per ragioni non conosciute si sta già contribuendo ad aiutare senza ostentare il gesto di averlo fatto.

