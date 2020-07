Lorella Cuccarini straziata dal tremendo lutto – FOTO

È morta mercoledì 15 luglio nel giorno del suo 56esimo compleanno Galyn Gorg, ballerina di “Fantastico 6”: il ricordo della compagna di show Lorella Cuccarini

Visualizza questo post su Instagram Ti ricorderò così.. Dancing with the angels❣️ R.I.P. @galyngorg Un post condiviso da Steve LaChance (@stevelachanceofficial) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:17 PDT

Lorella Cuccarini è molto scossa per la notizia della morte dell’amica di ballo Galyn Gorg, venuta a mancare ieri proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno. Galyn era ballerina e attrice diventata nota in Italia per aver partecipato a Fantastico 6 (1985) e poi al Sandra e Raimondo Show. L’hanno annunciato prima il compagno di danza del varietà anni Ottanta Steve LaChance, “Ti ricorderò così.. Dancing with the angels❣️ R.I.P.”; seguito da Lorella Cuccarini, con cui aveva esordito al Teatro delle Vittorie in quell’edizione.

Galyn Gorg era nata a Los Angeles nel 1964 e si era laureata in Liberal Arts al Santa Monica College. In Italia ha conosciuto il successo partecipando appunto a Fantastico 6, in coppia fissa con Steve LaChance e l’amica Lorella Cuccarini come lo stesso Pippo Baudo aveva voluto. Dopo Sandra e Raimondo Show torna negli Stati Uniti, dove si dedica alla recitazione: all’attivo Saranno Famosi, Willy il principe di Bel Air, CSI Miami, Lost e Le regole del delitto perfetto.

Lorella Cuccarini, il ricordo di Galyn Gorg