Alba Parietti e il ballo con il palo, il VIDEO da impazzire

Alba Parietti in una versione super sexy da panterona nera infiamma il web con movenze accattivanti in una performance da capogiro

Visualizza questo post su Instagram “Il Teo “canale 5 2006 Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 15 Lug 2020 alle ore 3:14 PDT

Una vera pantera nera sensuale e anche un po’ aggressiva. Esplosiva e seducente più che mai. Un video che fa ribollire il sangue e che ha mandato in tilt mazzo web. Lei è Alba Parietti e il suo ballo al palo catalizza l’attenzione di tutti i fan. La showgirl ha condiviso su Instagram un video ricordo di una sua performance nella trasmissione “Il Teo”, andata in onda su canale 5 nel 2006.

Body succinto in total black che le esalta tutte le forme e ne accentua un lato B da urlo. Stivaloni neri fino al ginocchio, capelli sciolto e fluenti, calze nere e guanti di seta fino al comito. Un video da impazzire. Alba Parietti canta e balla accompagnata da un nutrito corpo di ballo sulle note di Hot Stuff di Donna Summer e scrive nella didascalia: “Quando facevo il “palo” “Il Teo” canale 5 2006”.

Movenze provocanti e sinuosi come se fosse una ragazzina. Il web si infiamma e tutto trema di fronte a questa performance al cardioplasma. Anche se si tratta di qualche anno fa, Alba che è alla soglia dei 60 anni, non teme rivali. Sembra una ragazzina, in formissima, piena di vitalità e con un fisico da far invidia. Lei che da sempre non ha peli sulla lingua e dice sempre le cose come stanno. Lo ha fatto anche in queste ore parlando in merito ad una delle coppie più chiacchierate del momento.

