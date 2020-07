Aida Yespica regina in rosso a Saint-Tropez, curve da infarto – FOTO

Aida Yespica tutto in rosso catalizza l’attenzione del web sulla sua foto, lei sensualissima in un elegantissimo abito molto sinuoso

Uno scatto total red da oltre 10mila like in pochissimo tempo ed il cuore se ne va per fatti suoi. Aida Yespica ha pubblica su Instagram una foto delle sue vacanze a Saint-Tropez, una delle località più rinomate della Costa Azzurra. Uno scatto molto molto particolare, impossibile da non guardare e fermarsi mentre si scorre con il dito lungo la bacheca del social dell’immagina.

La showgirl sensualissima in un super sexy vestito rosso che le si attacca al corpo e accentua tutte le sue forme, lo sfondo alle sue spalle tutto in rosso, tranne alcuni particolare bianchi. Un effetto ottico eccezionale che catalizza l’attenzione, ovviamente in primis su di lei che è una vera regina in rosso.

Vestito super attillato lunghissimo fino ai piedi e maniche lunghe, ma che forme, davvero conturbanti. La B accentuato dalla posizione leggermente ancheggiante e seno incontenibile nel pizzo che le costeggia il petto.

Aida scrive: “Se non hai mai visto una donna arrossire ti sei perso uno dei colori più belli del mondo. Happy b-day yo me!!! ✨ #sainttropez #felizcumpleañosparami 🔺”. Un compleanno in rosso dunque per modella venezuelana che qualche giorno fa ha spento 38 candeline. Sarà sola o accompagnata? Alcuni indizi lo dicono.

