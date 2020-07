La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 16 luglio

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha pubblicato la mappa regione per regione contenente i numeri aggiornati dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il Ministero della Salute ha diramato la mappa regione per regione contenete i numeri dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando a quanto riportato, le fluttuazioni sono decisamente minime. I dati mantengono, come da alcune settimane a questa parte, una relativa stabilità. Prosegue il calo degli attualmente positivi insieme al numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Crescono, invece, i casi di contagio e le persone guarite, così come i decessi che oggi hanno superato la soglia delle 35mila vittime.

Il quadro attuale dell’epidemia in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, non mostra importanti oscillazioni nei dati rispetto alla giornata di ieri. Stando al bollettino di oggi, i casi totali di contagio sono saliti a 243.736, ossia 230 in più di ieri. Di questi gli attualmente positivi sono 12.473, ciò si traduce in una diminuzione di 20 soggetti rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva, anch’essi in meno rispetto a ieri (-3), sono in totale 54.

Aumenta il numero di guariti, che nelle ultime 24 ore ha raggiunto il totale di 196.246 con un aumento in 24 ore di 230 unità. Quanto ai decessi, se ne sono registrati 20 da ieri, dato che porta il totale della voce a 35.017 dall’inizio dell’emergenza.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, giovedì 16 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 95.316 – 16.775 – 71.032;

– Piemonte – 31.522 – 4.118 – 26.536;

– Emilia Romagna – 29.035 – 4.271 – 23.556;

– Veneto – 19.470 – 2.047 – 16.968;

– Toscana – 10.350 – 1.127 – 8.908;

– Liguria – 10.050 – 1.564 – 8.285;

– Lazio – 8.385 – 848 – 6.687;

– Marche – 6.806 – 987 – 5.663;

– Trento – 4.881 – 405 – 4.458;

– Campania – 4.791 – 432 – 4.097;

– Puglia – 4.542 – 548 – 3.926;

– Friuli Venezia Giulia – 3.343 – 345 – 2.901;

– Abruzzo – 3.333 – 468 – 2.745;

– Sicilia – 3.132 – 283 – 2.695;

– Bolzano 2.678 – 292 – 2.286;

– Umbria – 1.452 – 80 – 1.362;

– Sardegna – 1.377 – 134 – 1.232;

– Calabria – 1.226 – 97 – 1.064;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.048;

– Molise – 446 – 23 – 414;

– Basilicata – 405 – 27 –373.

Raffrontando i dati odierni con quelli di ieri risulta che tutti i 20 decessi registratisi nelle ultime 24 ore sono localizzate in sei regioni: Lombardia (10), Veneto (4), Liguria (3), Lazio (1), Puglia (1) e Abruzzo (1). Zero contagi, invece, a Trento ed in quattro regioni: Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

