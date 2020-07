Serie A, Torino Genoa 3-0: successo netto | Dominio granata

Si è da poco concluso il match tra Torino e Genoa, una sfida che ha visto di fronte due squadre in lotta per la salvezza in Serie A

Torino e Genoa sono scese in campo alle 19.30 per giocarsi la salvezza. Le due squadre hanno provato a sfruttare della sconfitta del Lecce, battuta ieri sera dalla Fiorentina. Oggi si sono affrontate la quintultima e quartultima forza del del campionato di Serie A. Questi tre punti in palio avevano quindi una valenza estremamente importante per le squadre guidate dagli allenatori Longo e Nicola.

I padroni di casa sono partiti con un 3-4-1-2 che ha visto il ritorno in campo di Zara dopo la squalifica vicino a Belotti a formare l’attacco. Più indietro invece Verdi e sulla sinistra Ansaldi. Fuori invece Izzo, in campo anche Lyanco, Nkoulou e Bremer nel reparto arretrato.

