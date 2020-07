Ambra Angiolini è sempre una ragazzina, il tempo per lei non è passato – FOTO

Ambra Angiolini è semore una ragazzina: l’attrice sempre bellissima ed esattamente uguale a com’era quando ballava a Non è la Rai, foto.

Ambra Angiolini è sempre bellissima ed esattamente uguale a quando, ragazzina, era la star di Non è la Rai. Oggi, l’attrice ha 43 anni e sfoggia non solo un fisico da ragazzina, ma anche un viso spettacolare ed esattamente uguale a quello che aveva qualche anno fa. L’unica differenza è rappresentato dal modello dei capelli. Se a Non è la Rai era solita sfoggiare un caschetto riccio, oggi, l’attrice sfoggia capelli super lisci.

Nonostante i diversi capelli, però, Ambra è assolutamente una ragazzina al punto che, quando pubblica foto con la figlia Iolanda, sembrano due sorelle e non madre e figlia.

