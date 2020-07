Calciomercato Roma, cessione società: ecco l’annuncio

Calciomercato Roma, si susseguono le voci sulla cessione della società giallorossa: arriva l’annuncio che fa chiarezza

Un po’ di respiro, sul campo, per la Roma, che dopo tre sconfitte consecutive ha invertito la rotta trovando tre successi di fila. I successi contro Parma, Brescia e Verona hanno dato ossigeno alla classifica giallorossa. La squadra di Fonseca si è issata a quota 57 punti, riprendendosi il quinto posto in solitaria. Qualificazione almeno all’Europa League in cassaforte, resta da vedere se direttamente ai gironi oppure attraverso i preliminari. Vanno mantenute le quattro lunghezze di vantaggio sul Milan, rivale diretto in questa corsa, con il Napoli sesto a pari merito con i rossoneri ma fuori da questo tipo di discorsi avendo vinto la Coppa Italia. Match probabilmente decisivo domenica sera con l’Inter per il finale di stagione, in cui poi ci sarà da disputare anche l’Europa League con l’ottavo di finale secco contro il Siviglia.

