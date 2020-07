Vite al Limite. Chuck Turner pesava 315 kg. Com’è adesso la sua vita

Vite al Limite. Chuck Turner è uno dei pazienti del dottor Nowzaradan apparso nella seconda stagione del programma. Scopriamo com’è adesso

Trecentoquindici (315) chili e una vita distrutta. Così possiamo descrivere la situazione di Chuck Turner, protagonista della quarta puntata della seconda stagione di Vite al Limite, in onda in Italia sul canale Real Time.

L’uomo, ormai avvilito e bloccato dall’enorme mole di peso che lo stava lentamente uccidendo, ha visto nel dottor Nowzaradan la sua ultimissima speranza da cogliere al volo. Il suo percorso non è stato per niente facile. Ha dovuto affrontare numerosi disagi, sia fisici che psicologici, costretto ad una perenne immobilità .

La sua storia è per certi versi simile a quella di molti obesi patologici. La loro dipendenza da cibo è dettata principalmente da traumi passati che non sono riusciti a risolvere. Il loro unico modo per superarli è stato quello di buttarsi a capofitto nel cibo, una vera e propria droga che genera dipendenza.

Chuck Turner di Vite al Limite. Come ha vinto la sua sfida