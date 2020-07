Carolina Casiraghi provoca su Instagram: “Chi ha detto che…” – FOTO

Carolina Casiraghi super su Instagram, l’imprenditrice e influencer milanese in ascesa regala un post da infarto stuzzicando i suoi followers

E’ tra le influencer italiane più in voga del momento, anche se detesta questo tipo di etichetta. Preferisce che si parli di lei per la sua attività imprenditoriale, come modella per adesso imita la carriera materna per gioco, poi chissà . Carolina Cristina Casiraghi (ma vuole essere chiamata soltanto Cristina) sta spopolando su Instagram, dove regala sempre foto accattivanti e sensuali ai suoi ormai numerosissimi followers. Per la precisione, ne conta 294mila. Racconta di aver iniziato a postare alcune foto per gioco. Ma i riscontri sono arrivati immediatamente e vista la sua bellezza non poteva essere altrimenti. Così, ci ha preso decisamente gusto. E adesso è tra i trend topic dell’estate sul social network.

