Manuela Arcuri, outfit da perder la testa. Sempre bella fa il boom di like – FOTO

Manuela Arcuri si incanta alla scoperta di luoghi meravigliosi italiani…intanto i suoi fan impazziscono a guardarla e rimangono senza parole

Manuela Arcuri sta girando l’Italia alla scoperta di posti meravigliosi. La maggior parte dei vip hanno deciso di trascorrere un’estate 2020 100% italiana. Molti hanno già iniziato a godersi la bella stagione, altri attendono l’arrivo delle ferie. Intanto l’attrice si rilassa insieme al figlio, ma è già con la mente catapultata verso il lavoro. Dal 2014 la donna ha deciso di abbandonare, almeno per qualche anno, la televisione, ora però ha voglia di tornare in pista e continuare a cavalcare quella cresta d’onda che ha lasciato qualche tempo fa. “Ora mi si stanno aprendo diverse porte e tutto sta nel capire quale varcare – spiega durante un’intervista – ma una cosa è certa: ho voglia di mettermi nuovamente in discussione”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giulia De Lellis, guai in vista. Rischia denuncia per truffa

Manuela Arcuri, vestito lungo e un ballo sensuale