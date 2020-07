Sull’autostrada A26 nella mattinata di ieri un’auto che procedeva in contromano si è scontrata con un camion di una ditta edile, nell’incidente la donna alla guida della vettura ha perso la vita.

In un terribile incidente, consumatosi sull’autostrada A26 nella mattinata di ieri, una donna di 78 anni è deceduta. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Borgo Vercelli intorno alle 7:30 ed avrebbe coinvolto un’auto ed un camion che si sarebbero scontrati frontalmente. Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato causato dall’auto, condotta dalla vittima che procedeva contromano.

I soccorsi precipitatisi sul posto non hanno potuto far nulla per la 78enne che sarebbe morta sul colpo. Feriti, in maniera non grave, i due occupanti del mezzo pesante coinvolto nell’incidente. Sul luogo dello schianto anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi.

Vercelli, auto contromano in autostrada si schianta con un tir: anziana donna perde la vita

L’ennesima tragedia sulle strade italiane, si è consumata ieri, giovedì 16 luglio, sull’autostrada A26. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, un’auto ed un camion si sarebbero scontrati frontalmente a Borgo Vercelli, sulla rampa di accesso all’autostrada in direzione Genova. A causare l’incidente sarebbe stata la vettura, una Mercedes Classe A condotta da una donna di 78 anni, che procedeva contromano rispetto al senso di marcia. Nell’impatto l’anziana donna ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118, giunti sul posto, che hanno potuto solo constatare il decesso della 78enne.

I due occupanti del mezzo pesante di una ditta edile sono rimasti feriti lievemente e sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il tratto stradale, e la Polizia che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per via dello schianto sul tratto si sono create, come riporta La Stampa, lunghe code.