Federica Pacela, curve da capogiro: Instagram esplode – FOTO

Federica Pacela è una delle bellezze maggiormente in ascesa su Instagram, i suoi scatti fanno il giro del web: che spettacolo

Su Instagram, il panorama di bellezze mozzafiato è sempre in maggiore crescita. Sarà un’estate ricca di spunti per gli appassionati del social network, che potranno dividersi tra gli scatti maliziosi e accattivanti di numerose ragazze. Tra le nuove ‘scoperte’, vi segnaliamo Federica Pacela, un volto già piuttosto noto per i patiti di reality show. La modella e influencer ha infatti preso parte nel 2018 a ‘Ex on the Beach Italia’ su Mtv. Federica si è affermata posando per marchi molto importanti e ormai su Instagram inizia ad essere davvero molto seguita. 739mila followers per lei, bellezza mediterranea davvero esplosiva. E le sue foto mostrano come mai sono in tanti ad aver perso letteralmente la testa.

