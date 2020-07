Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros, utilizza spesso i social per diffondere messaggi positivi. Scoprite il suo ultimo post.

Figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti è molto amata sui social. Dopo essersi ufficialmente distaccata dall’ombra dei genitori (con i quali ha però un bellissimo rapporto), la ragazza si è data prima alle comparse in tv e poi all’attività su Instagram, dove interagisce spesso con i suoi followers. Non è raro che Aurora intrattenga lunghe conversazioni con loro o proponga loro sfide di fitness, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Oggi la giovanissima influencer condivide un messaggio carico di positività con i suoi fan. Clicca su “successivo” per leggerlo!

