Texas, 85 neonati positivi al Covid-19

Secondo la Cnn, la tv a stelle e strisce, ci sono 85 neonati in una contea del Texas che sono risultati positivi al Coronavirus

85 bambini di poco meno di un anno d’età sono positivi al Covid-19. Si trovano in una contea del Texas. Questo è quanto è stato diffuso dalla Cnn, l’emittente televisiva statunitense. Mentre in un’altra contea texana, chiamata Corpus Christi Nueces, il numero dei contagiati da Coronavirus è in aumento durante questo mese di luglio. Secondo quanto affermato da Peter Zanoni, uno dei dirigenti dell’amministrazione locale, in questa contea, ci sono stati più casi del virus che in tutte le altre contee del Texas. “Abbiamo registrato 85 bambini sotto l’anno di età positivi al Covid-19”, ha dichiarato la direttrice del sistema sanitario locale, Annette Rodriguez, che ha detto ancora: “Questi bambini non hanno ancora compiuto il loro primo compleanno. Per favore aiutateci a fermare la diffusione di questa malattia”.

Non solo gli 85 neonati in Texas, in Iran potrebbero essere 35 milioni di contagi nei prossimi mesi

In Iran durante i prossimi mesi ci potrebbero essere dai 30 ai 35 milioni di contagi da Covid-19. Lo ha riportato il presidente Rohani che ha citato il vice ministro della Sanità, secondo il quale potrebbero essere esposti al coronavirus nei prossimi mesi 30-35 milioni di iraniani. Lo stesso vice ministro della Sanità ha poi sostenuto che “ogni mille persone contagiate 500 sono asintomatiche e rappresentano un grande rischio per la trasmissione ad altre persone”. Al cospetto di queste gigantesche cifre, il presidente ha invitato tutti gli iraniani a compiere “uno sforzo enorme per rompere la catena dei contagi”. Attuando tutte le misure di sicurezza come l’uso della mascherina, distanziamento sociale e il divieto agli assembramenti. “La vittoria contro questa malattia può essere difficile e richiederà del tempo, però senza dubbio vinceremo questa battaglia”, ha concluso il presidente dell’Iran, Rohani.

I casi di Covid-19 in Iran finora sono stati 271.606, mentre le vittime 13.979.