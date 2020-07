Teo Mammucari annuncia le nozze ma qualcosa lascia perplessi

Teo Mammuccari manda in subbuglio il web per via del suo annuncio: convolato in segreto a nozze con Arianna. Chi è la fortunata? Tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram Trova l’intruso Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) in data: 14 Lug 2020 alle ore 12:21 PDT

Teo Mammucari nelle ultime ore fa parlare di sé per le sue chiacchieratissime nozze. Un annuncio fatto via social e che ha sconvolto i fan. Su Instagram il conduttore romano dice di essersi sposato in gran segreto con una misteriosa Arianna.

“Mi sono sposato..pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti ..e finalmente posso dire da mia moglie Arianna” ha scritto Teo, lui che non perde mai la sua verve ironica.

Ma chi è la fortunata? Cosa si intuisce dalla foto? Basta guardare bene per capire qual è la verità. Poche ore e tantissimi commenti da fan e non solo. Il primo a scrivere è il suo amico e collega Gerry Scotti che dice: “Figli maschi”. Anche i like non mancano che in sole sei ore sono arrivati a quasi 14 mila.

