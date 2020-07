Brutto incidente per Marc Marquez: “Non riesce a sfilare il casco”

Marc Marquez è stato vittima di un bruttissimo incidente nel primo gran premio della stagione: possibile un grave infortunio per lo spagnolo.

Questo pomeriggio è iniziato il mondiale di MotoGp. La prima gara è stata ricca di emozioni: Fabio Quartararo ha vinto il suo gran premio in carriera davanti a Maverick Vinales. Il podio è stato completato da Andrea Dovizioso. Brutta giornata per Valentino Rossi: il campione di Tavullia è stato protagonista di una gara anonima con annesso ritiro. Giornata nera per Marc Marquez: il campione del mondo ha vissuto una giornata davvero pazza. Dopo un errore ad inizio gara, lo spagnolo ha mostrato un passo da paura raggiungendo subito i primi della classe. Negli ultimi giri, tuttavia, Marc è caduto rovinosamente infortunandosi probabilmente in modo grave.

Marc Marquez cade a Jerez: le condizioni dello spagnolo

Marquez, al termine di una grandissima rimonta, è caduto a quattro giri dal termine. Il campione del mondo si è procurato una frattura dell’omero del braccio e dovrà essere necessariamente operato. I dottori della MotoGp hanno confermato le gravi condizioni dello spagnolo. Il pilota della Honda si era subito rialzato ma poi è stato trasportato in barella. Il ragazzo verrà operato nella giornata di domani dal dottor Mir. La frattura, secondo le ultime indicazioni, è molto vicina ad un nervo: bisognerà capire se quest’ultimo sia stato colpito.

Marquez, in ogni modo, ha mostrato tutto il suo talento compiendo alcuni giri da paura poco prima della caduta.