Lino Guanciale, nozze private con la compagna di vita

Si sono sposati ieri con un rito per pochi intimi Lino Guanciale e la compagna, Antonella Liuzzi. A darne la notizia, il Gazzettino di Noci (Bari).

Sono convolati a nozze ieri 18 luglio, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, uniti già da diverso tempo. A darne la notizia (con un giorno di ritardo, per rispettare la loro privacy), NOCI gazzettino, il giornale del piccolo paese in provincia di Bari dove la donna è nata e cresciuta. La cerimonia, a quanto riporta il giornale, si è svolta lontano dai riflettori, nel Palazzo del Campidoglio. Dopo l’uscita della notizia, i social si sono riempiti di auguri per i neo-sposi e di ironici commenti di chi sognava ancora un’ipotetica storia d’amore con il famoso attore.

Lino Guanciale e il desiderio di mettere su famiglia: un sogno che si realizza

Lino Guanciale sognava da anni di mettere su famiglia e non ne ha mai fatto mistero. “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia” aveva rivelato recentemente a Visto. L’attore, celebre per i suoi numerosi ruoli nelle fiction Rai, aveva anche ammesso che cominciava a percepire il peso di una vita vissuta di corsa, saltando da un set all’altro, e che ben presto avrebbe voluto “rallentare il ritmo”.

Ben poco si sa di Antonella Liuzzi, neo-moglie di Lino Guanciale. Secondo quanto riportato dl giornale pugliese, i due si sarebbero conosciuti all’Università Bocconi, dove lei è insegnate di master.

