Giulia Provvedi e lo scivolone sexy su Tik Tok – VIDEO

Rimandata a settembre Giulia Provvedi che ha provato a cimentarsi con un video sexy su Tik Tok ma è caduta rovinosamente dal letto

Forse Giulia Provvedi pensava di fare un video divertente per la piccola Nicole su Tik Tok e la sua esibizione inizialmente sexy era prevista si trasformasse in uno sketch umoristico poi.

Da pochi giorni Giulia Provvedi è diventata zia, con la sua sorella gemella Silvia che ha partorito una bella femminuccia. Ed ora l’emozione per questa nuova nascita la sta contagiando anche nelle sue esibizioni sui social. Energica e allegra Giulia ha postato un video in cui ha tentato di fare la sexy ma ha finito per fare un ruzzolone ai piedi del letto mentre con movenze suadenti alla Marylin Monroe recita una “te gusta la chica mala”.

Ovviamente i fan le hanno chiesto in coro se si è fatta male, “Sto morendo 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ma tutto bene????😉😘”.

Le Donatella, Silvia e Giulia sempre insieme